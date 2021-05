Maikuu hittretsept sotsiaalmeedias on mõnusalt rammus ja tõeliselt kaunis väikese kiiksuga pastapirukas

Honeycomb pasta ehk meekärjepasta on rigatoni-torukestest valmistatud pirukas , mis just praegu sotsiaalmeedias eriti suure hooga levima on läinud. Pasta nimi tuleneb sellest, et rigatoni-torukesed on ümmargusse panni laetud nii, et need meenutavad meekärge. Meie külma maikuusse sobib see mõnus süsivesikupomm ideaalselt