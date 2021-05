Aruba maitsed: Dave Bentoni ema legendaarne oahautis toob lauljale alati lapsepõlve meelde

Saabuva emadepäeva puhul meenutab Dave Benton oma lapsepõlve maitseid kodusaarelt Arubalt. Armastatud laulja ema oli väga traditsiooniline kokk. “Kui on kitsas käes ja vanematel on vaja toita seitse last, hindad kõike, mida nad lauale panevad. Kõik maitses hästi!” räägib ta ja lisab, et ta polnud lapsena valiv ja sõi kõike — kurke, kalu ja isegi iguaane. Küll aga erines tema kodusaarel Arubal traditsiooniline toit Eesti traditsioonilisest toidust väga.