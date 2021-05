Ice-box kohupiimakreemi ja maasikatega on imelihtne vormikook, mis järgib meie nostalgilise staari ehk küpsisetordi loogikat, kuid erinev on see, et kook pistetakse lõpuks sügavkülma. Ürdikreemiga tordi jaoks võid koogipõhja ise teha või osta poest. Vahele ja peale määri mündikreem vaheldumisi värskete marjadega ja jäta üleöö külmikusse emadepäeva ootama. Maasikatega mandlikrõbedik vajab pisut rohkem nikerdamist, sest küpsisepõhjad tuleb ise valmis küpsetada, aga selleks saad rakendada teismeliste oskust, mudilased tulevad siin appi vahukoort kloppima.