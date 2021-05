Fazer Eesti käivitas heategevusliku kampaania Eesti lasterikaste perede toetamiseks

„Koolide eraldatud toidupakid on aidanud mõnevõrra olukorda leevendada, kuid samas on nende sisu piirkonniti ebaühtlane ega kata laste tegelikku lõunasöögivajadust. Seda enam, et paljude Eestimaa laste jaoks on koolilõuna tihti ainus soe toidukord päevas,“ selgitas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Selleks, et laste meeleolu püsiks stabiilne, vaim oleks erk ning neil oleksid head õpitulemused, on tema sõnul oluline toetada kasvavat organismi tasakaalustatud toitumisega. „Vähetähtis pole ka tugi vanematele, kes sel keerulisel ajal on päeval õpetajad, pärastlõunal treenerid ning vahepeal peavad oma töötoimetuste kõrvalt kehastuma ka kokaks. Nende koormus, nii rahaline kui ka ajaline, on suurenenud,“ lisas Õunap.

Kodusaia heategevuskampaania algataja Fazer Eesti on ettevõttena rohkem kui aasta olnud toeks Eesti suurperedele, kuid sel korral soovitakse kampaaniasse kaasata ka kõiki Eesti inimesi.

„Näeme, et keeruline aasta on suutnud eestimaalasi nii mõnelgi moel ühise eesmärgi nimel pingutama panna ja loodame inimeste ühtehoidmist näha ka Kodusaia heategevuskampaaniasse panustamisel. Kodusai on Eesti üks vanemaid järjepidevalt valmistatud ning taasiseseisvumisaja tuntumaid pagaritooteid, mis kannab endas kodutunnet, pere ja koduga seotud häid emotsioone ning igapäevas rõõmu tegevaid hetki. Selle kampaaniaga loodame kõikide Eesti inimeste abiga tuua praegusel keerulisel ajal veelgi enam rõõmsaid hetki peredesse, kus seda vajatakse,“ selgitas Fazer Eesti pagaritoodete müügijuht Joosep Veerme.

Ettevõtte esindaja sõnul on Kodusaial kindel koht eestimaalaste toidulaual — iga viies Eestis müüdud sai on Fazeri Kodusai. Seega usub Veerme, et kõikide Kodusaia sõprade abil on võimalik palju korda saata, et täisväärtuslik toit ei oleks väheste privileeg, vaid kõikide õigus.

Oma panuse andmiseks osta perioodil 4.05–31.05 Fazeri Kodusaia tooteid. Igalt ostult annetab Fazer ühe sendi Eesti Lasterikaste Perede Liidule.