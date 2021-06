Mis vahet on Kreekas, Hispaanias ja Itaalias toodetud oliiviõlidel? Missugune sobib paremini salatisse, milline saia peale?

Hispaania, Itaalia ja Kreeka on suurimad oliiviõli tootjad maailmas (ca 70% kogu maailma toodangust). Suurim tootja on Hispaania, kes annab kogu maailma oliviõlist rohkem kui 1/3 ja seetõttu on ka just selle maa toodang kõige jõulisemalt esindatud paljudel poelettidel, eriti Euroopas. Neis kõigis toodetakse nii kõrgekvaliteetseid kui ka vähem kvaliteetseid õlisid, vahendab My Italy blogi. Igaks õliks kasutatavast oliivist on võimalik toota kvaliteetset oliiviõli kui tootjal on piisav teadmistepagas. Igast oliivisordist erinevas piirkonnas aga toodame me erinevate omadustega õli erinevatele tarnijagruppidele erinevates piirkondadesse. Itaallane on harjunud itaalia oliiviõliga ning seetõttu tundub talle parim just sel maal toodetud toodang. Itaaliasiseselt on sitsiillased veendunud, et nende õli on parim, liguurlased aga väidavad vastu, et nende oma on etem. Hispaanlased ja ka suur hulk Hispaania õli tarbivad inimesed on harjunud just selle maa toodanguga ning arvatavasti hindavad seda rohkem jne. Ehk kui saagikoristus, oliivide käitlemine õli tootmisel, õli säilitamine ja transport teha kõik 100% identselt näiteks sajas erinevas oliiviõli talus üle Euroopa, on tulemuseks ikkagi täiesti erinevad õlid ning lahterdada ühte heaks ja teist halvaks oleks sama kui kutsuda punast koledaks värviks ning rohelist ilusaks.