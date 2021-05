SUUR TEST | Milline kodumaine rabarberivein on grillipidude tõeline hitt ja milline meenutab morssi? Sommeljee hindab!

Suvistel grillipidudel ja koosistumistel sobib klaaside kõlistamiseks kõige paremini värske ja krõbe rabarberivein . Aga millist valida? Sommeljee Annamari Nikkel maitseb jaemüügis saada olevaid kodumaiste tootjate mulliga rabarberiveine ning ütleb, missugune neist meenutab maasikamorssi või mullinätsu, millise pudel võiks kaasa võtta rannapiknikule, kus veinile erilist tähelepanu pole vaja pöörata ja uurib, kas Eesti tootjatest keegi on suutnud ka sellise rabarberiveini luua, mis tõelise veinientusiasti silmad särama paneb! Vaata videost ja ära siis unusta, et tegemist on ikkagi alkoholiga ja seda tuleb tarbida mõõdutundega!