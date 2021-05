VIDEO | Terrassid on avatud! Pealinna tuiksoonel Rotermannis valitseb haudvaikus, aga restoranid ootavad külastajaid pikisilmi

Ilmataat tegi restoranidele täieliku tünga ning saatis kauaoodatud terrasside avamise päevaks kohale kõleda talvekülma. Rotermannis, kus tavaliselt on kevadeti lõuna ajal raske väljas istekohta leida, valitses täna vaikus — vaid mõned üksikud julged olid külma trotsima tulnud ning üle pika aja jälle restoranitoitu nautima asinud. Pigem oli näha, et kullerteenus on endiselt vägagi hinnas ning inimesed on harjunud lõunapakkumisi kaasa tellima — pruunide paberkotikestega seltskondi oli liikvel küll. Restorani Platz värske peakokk Carina-Elisabeth Hade on veendunud, et kohe, kui ilmad soojaks lähevad, leiavad karbitoidust väsinud inimesed tee uuesti restoranidesse ning räägib videos, kuidas toitlustusasutused külaliste vastu võtmiseks valmistusid.