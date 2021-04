RETSEPTID puhuks, kui tahad muljet avaldada: ravioolid spinati ja ricottaga või seene ja parmesaniga

See, kes on korra käsitsi valmistanud ravioole maitsta saanud, ei vaata enam iial poepelmeenide või -ravioolide poolegi! Kui juba raviooliteo ette võtad, tee kohe kolmekordne kogus ja tõsta ülejäägid sügavkülma. Edasi on kõik imelihtne!