Suur investeering: Olerex vahetab välja kõik kohvimasinad ja pakub spetsiaalselt eestlaste maitsele timmitud kohvi

„Tegemist on unikaalse projektiga Eestis, seda nii vahetusprojekti mastaabi kui spetsiaalse erilahenduse tõttu — kõik 150 kohvimasinat on esmakordselt disainitud kliendi värvides ja kohandatud vastavalt Eesti kliendi nõudmistele,“ lausus kohvimasinad tarninud Coffee Address OÜ tegevjuht Ermo Rae.

Esimesed Šveitsi päritolu Schaerer Soul 12 kohvimasinad on juba paigaldatud Olerexi Tallinna Peetri, Harku ja Ahtri täisteenindusjaamades. Tegemist on kõige kaasaegsemate kohvimasinatega Eesti turul ning täiesti uudne on ka kahe piima kasutus — jook valmib kas tavalise loomse või kaerapiimaga.

Kliendil on uut masinat lihtsam kasutada tänu uuele 12“ ekraanile, lihtsale ja intuitiivsele menüüle, kus endale meelepärase joogi saab koostada vaid kolme puudutusega. Schaerer Soul 12 võimaldab valida nii külmi kui kuumi jooke ning valmistab suurepärast vahtu. Kuna masina esipaneeli reguleerimise amplituud on varasemast oluliselt laiem saab nüüd klient mugavalt kasutada ka oma termostassi.

Ettevõtte vaates võimaldab masin senisest paremini jälgida ja planeerida tarbimist, näha millised on populaarsemad joogid ning millisel ajal toimub suurim tarbimine. See omakorda võimaldab valmistuda tipptunniks ning klient saab oma joogi kätte ka kõige kiiremal ajal. Masin õpetab oma kasutajat ise kui jälgida masina puhastamisel ekraanil eestikeelseid juhiseid ja pilte.

Masinates kasutatav uus kohviuba on valitud arvestades Eesti inimeste kohvieelistust. Kohv ei ole mõru ega liigselt hapu, järelmaitses on tunda kerget marjasust ja šokolaadi. Uba on tumeda röstiga, kuid mitte liiga kõrvetatud. Antud uba on valitud spetsiaalselt Olerexile ning saadaval ainult Olerexi tanklates.