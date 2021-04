USA üks suuremaid kokandusportaale loobub ökoloogilise jalajälje vähendamiseks veiseliharetseptidest

Epicuriouse toimetajad selgitavad sammu sellega, et veisekasvatus paiskab õhku ligi 15% kasvuhoonegaasidest, veiseid on 20 korda kulukam kasvatada kui ube ja veisekarjakasvatusest kolm korda tõhusam on kasvatada kanu või sigu. Suure ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ei jaga portaali toimetajad enam veiseliha sisaldavaid retsepte, veiseliha ei mainita artiklites ega 8,4 miljonilise jälgijaskonnaga sotsiaalmeediakanalites. Toimetajad kinnitavad, et tegu ei ole veiselihavastase liikumise, vaid planeedi toetamise aktsiooniga. "Me ei tee seda kättemaksuks ega seetõttu, et me vihkame hamburgereid. Meie eesmärk on jätkusuutlikkus ja me ei taha anda eetriaega maailma kõige hullematele kliimasaastajatele," selgitavad nad oma avalduses.