Mis vürtsitaks sombust päeva?

Minu Tai seiklus algas 14-aastasena, kui läksin stipendiumiga Chonburisse gümnaasiumisse. Proovisin hea meelega mägironimist ja purjelauasõitu ning lasin elevantidel oma kõhule pai teha, aga söögiga ma tolles vanuses (ja koduigatsuses) kahjuks eksperimenteerida ei julgenud. Esimesel nädalal küsisin koolisööklas ühe hommikusöögiks serveeritava supi kohta ja ühika toakaaslane vastas, et see on tarretatud seavere supp. No ei.