Iga juustuarmastaja unistus: Tuuli Mathiseni isuäratav põhjata juustupirukas

See juustupirukas on pisut teistmoodi seepärast, et tegemist on põhjata juustupirukaga, kus mahlane juustu-kodujuustutäidis ongi kogu pirukas. Ärajäänud pirukapõhi aitab muuta piruka valgurikkaks suupisteks, kus süsivesikuid oluliselt vähem kui tavapirukas. Maitselisa annavad juustule nii paprika kui ka suitsusink ja mahlasust lisavad pirukale laotatud tomativiilud. Juustuna on siin kasutatud Leedus valmistatud Džiugase kõvajuustu, mis on mõnusalt puhta juustuse maitsega kvaliteetne toode. Juustud on saadaval erineva laagerdusaja ja maitseintensiivsusega. Džiugase juustusid on fermenteeritud kas 12, 18, 24 või 36 kuud. Kõik juustud on tänu laagerdumisele laktoosivabad ning maitse varieerub mahedast ja delikaatsest kuni pikantse maitsega juustudeni välja. Tasub kõik erinevad variandid läbi maitsta ja oma lemmik välja valida.