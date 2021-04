Prantsusmaa veinitööstus ägab omapärase probleemi all — COVID-19 on jätnud nende veinieksperdid lõhna- ja maitsemeeleta. Elukutse esindajad kardavad oma töökoha pärast ning on palunud end isegi vaktsineerimisel eelisjärjekorda panna. Vaata videot!