Koroonaaeg muutis argimenüüd: eestlaste lemmikuks on saanud kolm üsna ebatervislikku toidugruppi

Aastane isolatsiooniperiood väikese vahepausiga on avaldanud selget mõju eestlaste toitumisharjumustele. Eriti suur huvi on olnud ühe konkreetse lihatoote vastu, leiva- ja piimatoodete osas on au sisse tõusnud pisut ootamatud tegijad.