Lahe mõte! Oma hommikust peekonit peaksid edaspidi perele serveerima just sellisel viisil, sest nii on seda palju ägedam süüa

Nipp on lihtne: peekoniribale tuleb pikkupidi keerud sisse keerata nii, et need meenutavad krussi keeratud tikkusid, tikud üksteise kõrvale küpsetusplaadile laduda, ahjus 20 minutit 180 kraadi juures kõigepealt ühtepidi, seejärel ümber keerata ja veel 20 minutit teistpidi küpsetada. Tulemuseks saad krõbedad peekonikeerud, mis viivad lihtsalt keele alla!

Pisut põnevust saad peekonikeerdudele lisada cayenne-i pipraga ja magusat mekki pruuni suhkru ja vahtrasiirupiga. Kui sul on kodus kuumaõhufritüür, on elu veel lihtsam: keerud valmivad seal imekiiresti!