Kas Eestis kasvatatud viinamarjad ja nendest tehtud vein suudavad antioksüdantide sisalduselt lõunamaistega konkureerida?

Eesti Maaülikooli teadlaste eelmisel aastal avaldatud uurimuse (Polyphenols and Resveratrol from Discarded Leaf Biomass of Grapevine (Vitis sp.) Effect of Cultivar and Viticultural Practices in Estonia) tulemustest selgub, et Eestis kasvanud viinamarjade lehtedes leidub arvestataval määral polüfenoole ja resveratrooli, mis võimaldab seda viinamarjakasvatuse kõrvalprodukti kasutada väärtuslike toitainete allikana. Miks mitte ka teesegudes, kosmeetikas või loomasöödana. Kindel on see, et viinamarjalehti ei tasu niisama ära visata ja võib arvata, et see on nii mõnegi viinamarjakasvataja uus äriidee! Seega kes veini ei joo, saab kasulikke antioksüdante ammutada näiteks viinamarjalehe pestost või teest. Või seada sammud apteegi poole, kus resveratrool on toidulisandina saadaval.