Söö nagu staar: Jennifer Lopezi imeliselt värske välimuse taga on tema lemmiktoit — kerge lehtkapsasalat juustuga

Üks tema lemmikutest on lehtkapsas, mis on tema menüüs pea iga päev. Kale sisaldab vähe kaloreid ja rasva, kuid palju vitamiine, mineraale ja seedimisele kasulikke kiudaineid. 100 grammi lehtkapsast varustab keha sama palju luid tugevdava kaltsiumiga kui umbes 200 ml piima. Lisaks on lehtkapsas rikas taimse valgu poolest ja see on porgandi järel parim A-vitamiini allikas. 100 grammi lehtkapsa rasvasisaldus on alla 1 grammi ja see koosneb suuresti alfa-linoleenhappest, mis lisaks põletikuvastasele toimele aitab ära hoida ka südamehaigusi.