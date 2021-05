KUULA SAADET | Vala välja! #47: Millised on esmakordselt valitud Aasta Veinid ja kuidas läheb sommeljeede koolil?

Hoolimata piirangutest on sommeljeed jõudumööda oma tegevusi jätkanud. Valitud on parimad veinid ja veebitsi toimuvad edasi Sommeljeede Erakooli loengud. Stuudios on Kristjan Markii, kellel Sommeljeede Assotsiatsiooni presidendina on hea ülevaade mõlemast.