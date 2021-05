Oma Maitse erinumber GRILL on nüüd poelettidel! Ajakirjast leiad parimad retseptid, nõuanded ja soovitused grillihooaja õnnestumiseks

Oma Maitsel on kaante vahele saanud ja poelettidele jõudnud kevade ja suve päästja: grilli erinumber. Arvad ju ikka, et mis see grillimine siis ära pole, igaüks saab hakkama. Kuid tulemus… kõrbenud-kuivanud liha või köögivili, millest ei maksa üldse rääkidagi. Suurest grilliajakirjast aga leiad vajalikke nippe igaks suviseks õhtuks ning suuremateks ja väiksemateks gillpidudeks.