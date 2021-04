Kordame üle: mis on mahesaadused, kuidas neid märgistatakse ja kes võib oma tooteid mahedaks nimetada?

Töödeldud tooteid võib mahedana märgistada ja turustada juhul, kui selle toidu koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Ülejäänud viie protsendi ulatuses võib kasutada ainult neid tava põllumajandusest pärit koostisosi, mis on kirjas Euroopa Komisjoni määruse 889/2008 lisas IX. . Lisaks on mahetoodete valmistamisel/töötlemisel lubatud kasutada ainult neid lisa- ja abiaineid, mis on loetletud määruse (EÜ) nr 889/2008 VIII lisas. Kui need nõuded ei ole täidetud, siis ei ole tegemist mahetoodetega, kuid ettevõtja võib tooteid turustada tavapäraste toodetena.