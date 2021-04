Eesti toiduteadlaste köielkõnd: kas uuritakse seda, mis on tarbijale parim või täidetakse toidutööstuse tellimusi?

Kogu maailmas on suund jätkusuutlikule toidutootmisele, et hoogsalt kasvav planeedi elanikkond ikka toidetud saaks. Läänes valitseb samal ajal ka suund toidu tervislikkusele. Nende kahe vankri ette on ka Eesti toiduteadlased rakendatud.