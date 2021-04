Piimatooted küpsetistes: millises retseptis võib asendada keefirit jogurti või hapukoorega? Mis puhul valida teraline, millal pagarikohupiim?

Üks põhitõdedest, mida küpsetamisel kindlasti silmas pidada tasub, on see, et mida rasvasem on piim kohupiim , seda leebem, isegi magusam see tundub. Kui retseptis kirjas olevat piimatoodet käepärast võtta pole, siis kook tegemata jääma ei pea, tuleb lihtsalt leida õige asendus. Vaata siit, milliseid asendusi võib kvaliteedis järeleandmisi tegemata piimatoodete sektsioonis kasutada!