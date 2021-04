Eesti vein on tegija! Veinivilla viinamarjavein pälvis mainekal rahvusvahelisel võistlusel kõrge tunnustuse!

Oma Maitsele selgitas Kuuler, et Paris Wine Cupil hinnatakse veine lisaks maitsele ka müüdavuse ja kliendisõbralikkuse aspektist. “Su vein võib olla maitse poolest 95 punkti väärt, aga kui ta on koledas pudelis, koleda sildiga ja hind ei tundu ka väga õiglane, siis sa kõrgeid punkte ei saa.” See tähendab, et Solarise puhul pidasid kohtunikud kõiki eelpoolnimetatud nüansse hõbemedali vääriliseks.