Balti Jaama Turul läks käima korduvkasutatavate pakendite süsteem ja toitu saab nüüd prügivabalt kaasa osta

Toidukarbi võib vabalt endaga kaasa võtta ja käituda täpselt nagu ühekordset karpi kasutades. “Erinevus seisneb selles, et pärast söömist ei jää kätte prügi , vaid justkui taara, mille saab meie automaati tagastada,” selgitab uudset süsteemi Bringpacki asutaja Rasmus Rask . Pakend saadetakse pärast pesu uuele kasutusringile ja seda protsessi korratakse vähemalt 50 korda, mis omakorda tähendab, et raiskamata jääb sama suur hulk ühekordseid karpe.

Projekti käigus testib Bringpack uudse korjeautomaadi kasutajasõbralikkust, ringluseks mõeldud toidukarpide sobivust ning inimeste valmidust ringlusteenust kasutada ja selle eest tasu maksta. “Cuploop masinad ongi välja töötatud selleks, et aidata vähendada suurt hulka ühekordseid nõusid, mis kaasnevad toidu kaasa ostmisel või suursündmustel. Arvame, et inimesed on selliseks sammuks ammu valmis ning püüame omalt poolt tehnilise lahendusega muutusele kaasa aidata,” ütles Cuploopi esindaja Lauri Luik.

Algatuse taga on soov muuta jätkusuutliku ja prügivaba elu elamine lihtsaks ja kättesaadavaks. Nii toidukohad kui Balti Jaama Turg suhtuvad Bringpack korduskasutatavate toidupakendite ideesse lootusrikkalt. “Koroonakriisist tingitud olukord, kus toitu saabki müüa ainult pakendites, mis on sisuliselt koheselt määratud äraviskamisele, ei ole jätkusuutlik ning meil on hea meel, et Bringpack on loonud sellele toimiva ja keskkonnasõbralikuma alternatiivi,” ütles VLND Burgeri asutaja Kris Süld, pidades algatust väga tänuväärseks. “Loodame, et ühekordsetest pakenditest tekkivad prügikuhjad jäävad juba lähiaastate perspektiivis minevikku,” lisas Süld.