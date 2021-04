Toitumisterapeut Kristel Ehala-Aleksejev: Eesti mehed söövad liiga palju liha, nende menüü on ühekülgne ja äärmiselt ebatervislik

On neidki patsiente, kes söövad igapäevaselt üle kilo liha, tõdeb tohter. Aga miks see nii on? Põhjuseid on mitmeid: maitse-eelistused, hind ja toidu kohta levivad uskumused on vaid mõned näited. Näiteks piimatooted, gluteeniga seonduvad teraviljatooted ja kartul on mõnede jaoks kehva mainega. Sageli ei osata oma otsuseid põhjendada muuga, kui et on kuskilt on kuuldud, et antud tooteid peab tervise huvides vältima ning siis võetaksegi kõhu täis saamiseks veel üks tükk liha.