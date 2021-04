KUULA SAADET Toidujutud | Teaduse viimase viie aasta avastus: uutmoodi ravi migreeni vastu

„Toidu ja migreeni seostamine on mulle huvi pakkunud vähemalt kümme aastat. Olen selle aja jooksul teemaga tegelenud, ülesse märkinud asju, mis inimesi on aidanud, kuid kui hakkasin teaduskirjandust uurima, selgus, et selle kohta ei olnudki väga midagi. Kuskil viis aastat tagasi hakkas ka sel teemal väga head teaduskirjandust ilmuma. Minu raamat ongi viimase viie ja võiks isegi öelda et kolme ja kahe aasta teaduslikest avastustest,“ kommenteerib dr Toomas Toomsoo.