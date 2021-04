Selgub, et Aigar on kõva küpsetaja! “Ma teen kringleid — soolaseid ja magusaid. Üks Eesti omaaegseid paremaid kondiitreid Svetlana, kes nüüd elab Soomes, on mind õpetanud. Moskva saiad, moonisaiad, kaneelirullid, võiroosid — olen võimeline neid ise tegema. Üks väike märkmik sisaldab mul sellist salastatud teavet.” Mingit muret pole ka liha- ja kapsapirukatega — klassikaliselt kuumas õlis. “Kõigi nende algus on pärmitainas ja see, kuidas saada tainas õigeks." Kuidas siis saada, seda loe juba loost pikemalt! Räägime veel start-up´idest, toiduainete mõõtmisest ja lastega köögis toimetamise vajalikkusest.