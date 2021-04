Piibelehed (kui aetakse segi karulaugulehtedega) tekitavad söömisel ebamugavalt pikka ja vastikut oksendamisperioodi ja viivad üsna suure tõenäosusega ka haiglasse. kõige noorem ohver on olnud 15aastane, kes läks karulauku korjama, noppis selle asemel hoopis piibelehti ja lõpetas mürgistusega haiglas. Mürgistusteabekeskuse juht hoiatab, et meie looduses on veel taimi, mille söömine inimese haiglasse viib, loe edasi, et teada saada, millest hoiduda.