Söö oma nahk säravaks ja kauniks! Kuus toitu, mis aitavad nahal kevadisest väsimusest ja tuhmusest võitu saada

Vaata porrulauguretsepte: Mitmekülgne köögivili PORRULAUK sobib nii iseseisvaks taimetoiduks kui ka lisandiks

Vaheta sai bataadi vastu. Bataadis on vähe rasva, rauda ja kaltsiumit, kuid rikkalikult süsivesikuid, kiudaineid, A- ja B-rühma vitamiine, C-vitamiini, mineraal­ainetest mangaani, naatriumit jt. Ka söödavates lehtedes ja võsudes on rikkalikult A-vitamiini ja B-rühma vitamiine ning luteiini.100 grammis bataadis on 90 kilokalorit. Üks portsjon sisaldab 77% täiskasvanu beetakaroteeni annusest (mis siis omakorda konverteeritakse A-vitamiiniks ehk terve naha vitamiiniks) ja 65% päevasest C-vitamiininormist. Kuidas saia sellega asendada? Lihtsalt viiluta bataat ja lase rösterist läbi, saad imehea saiaasendaja!

Linaseemned on kõige efektiivsemad niisutajad! Linaseemnete kõrge oomega-3 rasvhapete sisaldus on suurepärane südame tervisele. Neid seemneid on kerge jahvatada ja teelusikatäie lisamine smuuti retseptile, ei mõjuta viimase maitset ega tekstuuri. Linaseemnetes leidub rohkesti asendamatuid rasvhappeid, valku ja kiudaineid, liht- ja liitsuhkruid, karoteene, A-, B-, E-, D-, PP- ja F-vitamiini.

Kanepiõli hoiab naha pehme. Naha niisutamine algab loomulikult seestpoolt ja kanepiõli on selleks parim valik. Kanepiõli on suurepärane allikas nende asendamatute rasvhapete ammutamiseks, mille tootmisega inimorganism iseseisvalt toime ei tule. Tavapärase toiduga saame neid liiga vähe – iseäranis põhjamaades, kus oomega-3- ja oomega-6-rasvhapete poolest rikas rasvane kala pole iga päev söögilaual. Võta lusikatäis igal hommikul või kui maitse tundub puhtalt liiga vänge, peida see smuuti sisse ära.