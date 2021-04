Algas mänguasja ideekonkurss "Hariv amps": otsitakse mänguasju, millega oleks tore restoranis aega veeta

„Teadlikult pole me seadnud konkursile mingeid piire ning julgustame mõtlema võimalikult loovalt ja kastist välja. Oluline on, et loodav mänguasi või tegevus annaks lastega peredele restorani ja kohvikut külastades lisandväärtust, arendades ühelt poolt kas laste loovust, nutikust või peenmotoorikat ning julgustaks lapsevanemaid jätma nutiseadmed restorani minnes koju,“ rääkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

„Mõistagi saab restorani minemisest hetkel vaid unistada, kuid loodetavasti saavad kõik Eesti toidukohad juba üsna varsti oma uksed taaskord avada. Selleks ajaks peaksid ka tegeluskomplektid valmis olema ning loodame siiralt, et need võetakse hästi vastu nii restoranide kui perede poolt,“ lisas Õunap.

Oma töö tuleb visandada digikujul või A4 formaadis paberile, mida täiendab kaaskiri, mis vastab küsimustele, kuidas mänguasja nimetada, kellele see mõeldud on, mida sellega teha saab ning soovitus, millistest materjalidest võiks mänguasi tehtud olla. Osaleda saab kuni 30. aprillini ning võitjad kuulutatakse välja 3. mail.

Mänguasja ideekonkurss „Hariv amps“ on osa Eesti Lasterikaste Perede Liidu „Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise“ kampaaniast, mille eesmärgiks on tunnustada peresõbralikke toidukohti üle Eesti ning väärtustada lastega peresid ühiskonna normaalse osana. Koroonast tingituna on kampaania pidanud mitu korda edasi lükkuma ning liidu esindajate sõnul loodetakse sellega algust teha suvel, kui nakatumisnäitajad on langenud ohutule tasemele. Algatust toetavad Pere Sihtkapital ja Sotsiaalministeerium.