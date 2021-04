RETSEPT | Juustune lihavõttekook, mis viib keele alla

Üllata sel kevadpühal oma lähedasi kevadehõngulise lihavõttekoogiga, mis on nagu iga juustusõbra salasoov – mõnusalt juustune! Pärast selle koogi proovimist oled ilmselt samuti veendunud, et kevadpühad peaksid maitsema just nii.