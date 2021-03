Toitumisterapeut Külli Holsting: marjad teevad meie tervisega imesid

Marjade seemned võivad olla küll tüütud, kui hammaste vahele kinni jäävad, aga neis on mitmeid kiudained ja erinevaid kasulikke rasvhappeid. Marjades leidub nii lahustuvaid kui ka lahustumatuid kiudaineid, mis aitavad reguleerida veresuhkru tasakaalu ja seedimist. Mustikaid, mis seovad endaga toksilisi ühendeid, on kasutatud näiteks seedeprobleemide korral.

Marjade tervislikkuse saladus on nende värv, mille ülesanne looduses on meelitada ligi sööjaid, kes omakorda aitaksid taimel oma seemneid levitada. Sageli lisandub ka vastupandamatu lõhn, mis suurendab ahvatlust. Värvi annavad marjadele karotenoidid, mis värvivad need punaseks, oranžiks või kollaseks, aga ka antotsüaniinid, mis annavad näiteks mustikatele nende tumeda värvi. Need olulised antioksüdandid ennetavad meie organismis vabade radikaalide kahjustusi, mis põhjustavad haigestumisi ja vananemist. Antioksüdantide poolest jäävad marjad alla üksnes ürtidele ja vürtsidele.

Toitumisterapeut Külli Holstingu sõnul on enamik meie metsa- ja aiamarjadest imelised C-vitamiini allikad, aga seda ainult juhul, kui sööme neid toorelt, külmutatult, smuutina või magustoiduna. Kui kuumutame mahla või keedame moosi, siis kuumtöötluses palju C-vitamiini alles ei jää. Isegi sügavkülmutades tasub eelistada terveid, mitte purustatud marju, sest C-vitamiini sisaldus väheneb ka õhuga kokkupuutel. C-vitamiini osas teevad marjad silmad ette kõigile puuviljadele, mida võib külmutatud marjade hapususe vähendamiseks näiteks smuutile lisada. C-vitamiin aitab tõhusalt kaasa ka kollageeni tootmisele, mida vajame sidekudede, sh veresoonte, liigeste, luude ja naha elastsuse tagamiseks. Lisaks C-vitamiinile on marjades aga rikkalikult teisigi orgaanilisi happeid, mis kaitsevad nahas leiduvat kollageeni UV-kahjustuste eest ja ennetavad kortsude teket. Tuntuim neist on vaarikates leiduv polüfenool nimega ellaaghape. Orgaanilised happed vähendavad organismis põletikke, parandavad toitainete imendumist ja leevendavad seedeprobleeme.

Igaühel oma eelised

Kõige tuntumatest marjadest on näiteks mustikad saanud kuulsaks tänu inglise pilootidele, kellele pakuti mustikamoosi, et parandada nende nägemist öisel ajal ja hirmutada sellega vaenlasi. Mustikate mõju silmade tervisele on uuritud ja leitud kinnitust, et mustika kasulikud omadused parandavad silma võrkkesta verevarustust ning ennetavad mitmeid nägemise kaotusega lõppevaid haigusi. Seda kõike aga mitte moosina, vaid ikka toorena süües.

Kirsid on vahel oma hapususe tõttu väärimatult tagaplaanile jäänud. Kirsse peaksid armastama kõik, kel on probleeme unega, sest need luuviljalised sisaldavad rikkalikult melatoniini – hormooni, mis tagab sügava ja kvaliteetse une, hoides nii meie vaimset kui ka füüsilist tervist ning tagades nooruslikkuse. Kirsse soovitatakse ka vererõhuprobleemidega inimestele: uuringutes on täheldatud kirsisööjate veresoonte sisekesta ehk endoteeli paranemist ja vererõhu alanemist.

Vaarikas on rauasisalduse poolest üllataval kombel rikkam kui maasikas ning lisaks leidub vaarikates kaaliumit, mangaani ja magneesiumit – mineraalaineid, mida vajame südame ja veresoonkonna tervise säilitamiseks. Märkimisväärne on ka folaatide ehk foolhappe sisaldus, mis toetab vereloomet ning ennetab kurvameelsust ja depressiooni.

Maasikas on marjadest kõige tuntum ja laste suur lemmik. See sobib suurepäraselt magustoiduks, kuna on väga madala kalorisisaldusega ja hoiab hästi veresuhkru taset. Ka stressi puhul on maasikatest abi, sest need sisaldavad neerupealseid toetavat B 5 -vitamiini, millele langeb pingelistes olukordades suur koormus. Veel on maasikas suurepärane naha turgutaja, andes oma karotenoidide sisaldusega nahale tervisliku sära nii marju süües kui ka näomaskina kasutades.

Hoiavad nii tervist kui ka figuuri

Marjad toetavad nii meie sisemist kui ka välimist tervist ja neid süües pole vaja karta ei kaalutõusu ega seedimisraskusi. Oluline on süüa marju toorelt või külmutatuna, vältides moose, kompotte ja magusaid mahlu.

