Päevakajaline vaidlus: selgub, et munakarbist on võimalik mune välja võtta õigesti ja valesti. Kuidas sina seda teed?

Twitteris lainetama hakanud küsimusele pakuti kümneid erinevaid versioone. Levinum lahendus on ühest otsast minema hakkamine, see aga ajab vastased täitsa marru, sest selline tegutsemisviis viib karbi tasakaalust välja ja munad koos karbiga võivad põrandale lennata. Teised võtavad üle ühe, nii on küll karp kenasti tasakaalus, kuid ei pruugi silmale kõige kenam vaadata olla.