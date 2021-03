Kuidas end praegusel ajal Ameerikasse viia?

Hommikusöök kodus/diner’is

Hommikusöök on USA’s püha ja ka eduka päeva alguse saladus. Klassikaline Ameerika hommikusöök on rikkalik ning sisaldab tihti suureks koguses muna ja peekonit, aga magusasõpradele näiteks pannkooke rohke siirupiga. Kindlasti on laual ka kohv ja apelsinimahl, kuid neile, kes tahavad atmosfääri veelgi autentsemaks teha, võivad tihedalt kaetud laua taga ajalehe lahti lüüa ning kurta, et “vanasti olid asjad ikka rohkem korras ning sellised seadused saavad sellele riigile veel saatuslikuks”. Kui sul juhtub koer olema, siis võid proovida talle õpetada, kuidas laua äärde ajalehte tuua. Kui sa otsustad USA’s enda hommikueinet süüa diner’is, siis tea, et teenindaja täidab su kohvitassi automaatselt, kui avastab selle tühi olevat. Seega võid leida endale ka siin võimalusel kellegi, kes seda rolli lahkelt naeratades täidab.

Lõunasöök metsikus looduses või maja tagahoovis

Grillimine, liha ning Ameerika on kolm sõna, mis üksteist tavaliselt samast lausest leiavad. Ei ole saladus, et ameeriklased vabas õhus grillimist väga väärtustavad ning selleks on ka hea põhjus – värskes õhus maitseb ju kõik paremini. Ja ameeriklased end maitse ja kõhutäie osas tagasi ei hoia, liha olgu burgeri vahel rohkelt, grillitud maisi ja coleslaw’i salatit palju ning jook olgu alati jääga ja külm. Ameerikat on nimetatud ka jääriigiks, sest iga joogi sisse pannakse alati jääd (sa pead eraldi ütlema, kui ei soovi) ning kuumal suvepäeval pannakse näiteks õllepurgid suurde jääga täidetud kasti, et nii esimene kui viimane sõõm kosutavalt jahutav oleks. Seega leia endale mõnus koht kellegi hoovis, või sõida näiteks autoga paika, kus saad emakese looduse ilu nautida ning ühenda see korraliku grill-liha või burgeriga. Pane veel John Denveri ( või mõne muu tuntud USA kantrimuusika artisti) “Take Me Home, Country Roads” mängima ning oledki teisel pool Suurt Lompi.

Õhtusöök perega kodus või mõnusas grillrestoranis