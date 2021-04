Kes ja kuidas vastutab selle eest, et Eesti poelettidel müügil olevad toidutooted on puhtad, ohutud ja korrektselt märgistatud?

Alles hiljuti korjati müügilt järjekordne partii oliiviõlisid, mis ei vastanud nõuetele. Kolmel proovil neljast tuvastati madalama kategooria oliiviõli. Ühel juhul selgus, et tegemist oli neitsioliiviõliga ehk lambiõliga, mida pole jaemüügietapis lubatud müüa. Aga kuidas praaktoodetele üldse jaole jõuti? Ja mis nüüd nende toodete ja maaletoojatega edasi saab? Kuidas me saame kindlad olla selles, et purgis või pudelis on just täpselt see, mis pakendil kirjas?