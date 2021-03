Koduõllemeistrite soovitused algajale pruulijale: alusta konservist, küsi proffidelt nõu ja ära üle mõtle

Samas ei tasu ka äpardusi karta, sest miski ei õpeta paremini kui iseenda kogemus. Seda enam, et juhtunud ka on esikohameestel. Margo, kes jättis kontsentraadi etapi vahele ja alustas kohe linnastest, ei teadnud, et neid tuleks enne sisse panemist ka jahvatada. Ahtol on aga jutustada mõne aasta tagune vahejuhtum, kus jääksuhkru valearvestuse pärast tekkis pärast teist käärimist pudeli avamisel meeletu ülekeemine, mis meenutas veidi tulekustuti avamist. “Sain tunnijagu kööki pesta, vahetasin mõned laepaneelid ja ise olin samuti läbimärg. Natuke tekkis, see tunne, et oli nüüd seda kõike vaja,” tunnistab Ahto, kes jõudis aga õige pea järeldusele, et oma hobist ta siiski ei loobu.

Kel juba õlletegu edeneb, võib hakata maitsenüansse otsima. Mida kõike võib õlle sisse panna? Margo, kes jäänud pruulimises truuks pigem kangete õlledele, on katsetanud pihlaka, kirsi, jõhvikate ning leedrimarjadega. Kasutanud ka vaarikaoksi, datleid, isegi rosmariini. “Siin sõltub kõik fantaasiast ja pruulija maitse-eelistustest. Panna võib marju, puuvilju, taimi, kuusevõrseid. Olen kuulnud, et tehakse isegi seentest, porgandist või peedist. Viimasel olevat kuulduse järgi natuke borši maitse.” Ise on ta maitsenud näiteks küüslauguõlut. “Meenutas küüslauguleiba,” kirjeldab Margo. “Komponentide lisamisega on risk, et mõnele ei pruugi just see maitse meeldida. Mul on endal olnud juhus oma eelmise aasta võiduõllega “Nõiapuu“ — ühele mu tuttavale ei maitsenud see absoluutselt!” Sellest hoolimata meeldib Pärnu koduõllemeistrile katsetada ja tema õlled ongi pigem keelepäral mekutamiseks ning aeglaseks rüüpamiseks. “Ma teen ühte retsepti 1-2 korda. Seejärel proovin juba midagi uut. Minu jaoks see ongi asja mõte — otsida ja nautida maitseid, nii nagu toiduvalmistamiselgi.