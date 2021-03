Kuigi eestlased on isukad munasööjad, võiks see jõuda meie toiduvalikusse märksa rohkem. Muna on maitsev ja sellele lisaks asendamatu vitamiini- ja mineraaliallikas. Lähenevate lihavõtete eel, kus muna on toidulaua põhikangelane, hindavad Ott Kiivikas ja Eggo juht Vladimir Sapožnin, kuidas on muna kõige tervislikum süüa.