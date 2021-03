Oo, kui põnev! Kasemahla aeg on käes ja sel aastal tee sellest setupärast kasemahlajooki

Ja mitte ainult. Räägitakse, et kasemahlal on ravitoime tervenisti 101 haiguse vastu, sest see sisaldab hulganisti igasuguseid kasulikke aineid. Näiteks ohtralt C-vitamiini, antioksüdante, flavonoide ning erinevaid mineraale nagu kaltsium, magneesium, kaaliumi, raud, mangaan ja tsink.



Aga paljugi, mis räägitakse. Oma maitse(meel) on kuningas. Proovige ja veenduge ise, et kasemahl on hüva rüübe. Eriti, tänu oma tervist turgutavale toimele, peale pikka ja pimedat talve.



Olgu veel öeldud, et kasemahla kogumine on paras aeg ette võtta kui ööpäeva keskmine temperatuur on umbes 5 kraadi. Kindlasti tasub teada, et vanemad ja jämedamad kased annavad magusamat mahla ja neist saab seda ka rohkem. Samas on mahlarikkamad just vesistes tingimustes kasvavad kased, kuid nende mahl on sellevõrra ka lahjem.



Oluline on ka meeles pidada , et kõrgemalt kogutud mahl on magusam, kuid seda tilgub vähem. Ning mida külmem talv, seda magusam mahl, ja mida külmem kevad, seda kauemaks mahla jätkub. Vähemalt ajani, mil kased lähevad hiirekõrva.

Vaja läheb:

1l kasemahla

5g suhkrut

5g jahu