Hea tuju VIDEO | Las täna teevad mudilased sulle süüa! 6a Merimee ja 4a Elanora õpetavad mõmmipannkooke küpsetama

1. Väikesed lapsed on väga abivalmis tegelased köögis! Ära aja neid eemale , vaid võta see aeg ja kaasa neid köögimaailma. Nõnda tekitab neile maast madalast huvi kokkamise vastu.

2. Alusta lihtsatest asjadest! Esmasteks kokkamisteks vali midagi kerget, et lapsel ei kaoks ära motivatsioon. Las söök valmib kiirelt ja ei nõua palju koostisosasid. Lapsel peab tekkima isetegemise rõõm, see viib juba järgmiste kokkamisteni.

3. See on okei, et kõik on segamini! Ära nõua lapsega kokates puhtust, las mudilane katsetab, mäkerdab ja koristage pärast kokkamist koos kogu segadus ära.