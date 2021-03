Haigus murdis maha? Palaviku alandamiseks ja röga lahtistamiseks leiad tõhusa esmaabivahendi oma köögist

Mida teha palaviku korral? Jooge rohkelt. Kõrgema temperatuuri juures on ainevahetus kiirem ja vedelikuvajadus suurem — nii väldite veepuuduse teket kehas. Piisaval vedelikutarbimisel on uriin helekollane ja selge. Kui uriin muutub tumedaks, on see märk sellest, et vedelikutarbimine võib olla liiga väike. Eelistage joogiks vett, lubatud on kõik meelepärased mittealkohoolsed joogid.