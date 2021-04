Orm Oja mõttelennust sünnib igaks nädalaks uusi retsepte, et sa saaksid kodus nautida restoranikvaliteediga toitu. Kokkamine on lihtne ja külmkappi ei kogune riknevaid toiduaineid. Clean Kitcheniga sööd sama hästi, kuid kordades soodsamalt kui restoranis. Kõlab paljulubavalt, kas pole? Meie Proff ja Profaan tellisid pakikesed koju ja panid pajad tulele. Mis tulemuse nad said ja kas eksperiment õnnestus nii hästi, et tahaks veelkord proovida või pigem löövad nemad käega ja tellivad edaspidi valmistoitu koju?