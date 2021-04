Toiduga liigse keharasva vastu: retseptid, mis aitavad sul kiiresti ihaldatud kaalunumbrini jõuda

Avokaado-kurgisalat porgandi-ingveri-kastmega saab tai basiilikust ja seesamiseemnetest orientaalset hõngu. Kanafileesupp varsselleri, lehtkapsa ja broccolini’ga on kerge ja tervislik ning keedetud vaid veega – tilgas oliiviõlis passeeritud sibul ja küüslauk, samuti köögiviljad ise annavad supile piisavalt maitset. Sidrunimahlas marineeritud ja vaid supi järelkuumuses hautatud kanaliha on eriliselt õrn. Krõmpsuvad erksavärvilised kevadrullid kapsalehes täidavad kõhu pikaks ajaks. Rullide ettevalmistus võtab aega vaid pool tundi. Kuldkollased krõbedad köömnekartulid mahedast jogurtist ja tšillisest tšatnist kastmepadjal on garanteeritud keele-viib-alla-elamus. Purustatud koriandriseemned viimistlevad roa täiuslikuks. Jogurt hibiski-rabarberi-kastme ja mündisuhkruga on üdini tervislik magustoit täidab kõhu tänu jogurtile ja krõbedatele mandlilaastudele kauaks. Ja lõpuks ananassi-sellerismuuti, milles sisalduvad köögiviljad on liigse keharasva vastu võitlemise eliitüksus! Joo seda iga päev, kui vaja kaalust alla võtta.