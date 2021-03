Mis on Sushi Plaza edu saladus?

Unistused on täitmiseks. Nii mõtleb ka suširestorani Sushi Plaza omanik Maksim Kartševski, kes nüüdseks juba enam kui kaheksa aastat tagasi ühe oma unistuse täitumise suunas samme tegema hakkas. Entusiasmist ja armastusest hoo sisse saanuna on sušientusiasti esimesest katsetusest praeguseks välja kasvanud restoranikett, mida on plaanis laiendada üle kogu Euroopa.