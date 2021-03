Selle aasta kõige popim toit on KIKERHERNED! 10 põhjust, miks sinagi peaksid need seemned oma menüüsse lisama

Hummus on vallutanud meie köögid. See maitseb hästi, on kerge valmistada ja “töötab” korraga nii või kui võileivakatte eest. Kikerherne hinnatud omaduste hulka ei kuulu üksnes herneste suur toiteväärtus (valgusisaldus), vaid ka see, et taimel on pikk õitsemisperiood, hea vastupidavus põuale ja hea lamandumiskindlus. Seemnetes on kuni 20% valke ja asendamatuid aminohappeid, rohkesti süsivesikuid, vitamiine ja mineraalaineid. Aastas kasvatatakse maailmas 17,2 miljonit tonni kikerherneid.