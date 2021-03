Levinud viga kohvipaki säilitamisel, mis igahommikuse väärtusliku kohvi korralikult ära rikub

Parim on kohvi säilitada toatemperatuuril, kuivas ja õhuvaeses keskkonnas. On tehtud teste, kus avastati, et kohvi sügavkülmutades säilib see kauem, kuid selleks nõutavad temperatuurid on madalamad kui tavasügavkülmikud, nii et sellest kasu pole. Tavakülmkapis liisub kohv niiskuse tõttu kiiremini, õpetab Virkus. Tema ei tea ühtegi kohvisorti, mida võiks külmikusse panna.