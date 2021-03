RETSEPTID | Taljesõbralikud toorjuustukoogid, milles on vähem suhkrut ja rasva, aga maitses pole järeleandmisi tehtud!

Rammusus on ameerikapäraste toorjuustukookide tunnus. Alati väga kreemine toorjuustukiht on tihti õrnalt sidrunimaitseline ehk just parasjagu hapukas. Mahlased põldmarjad oma maheda mekiga sobivad siia kui valatult.

Teiseks retseptiks on lahja toorjuustukook papaia, mee ja laimiga. Imeliselt õrna konsistentsiga koogi magustajaks on vaid mesi, ei grammigi suhkrut. Lahja toorjuust ja jogurt teevad koogist taljesõbraliku. Et kook saaks veelgi lahjem, pole siin ka rasva- ega suhkrurikast küpsisepõhja.