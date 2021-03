KÖÖGINIPP | Kõige lihtsam ja kiirem viis, kuidas mikrolaineahi keemiavabalt puhtaks saada

Mikrolaineahju sisse kuivanud toidujäätmeid ja plekke on õudselt vastik ja tüütu lahti kraapida. Õnneks on üks lihtne nipp, kuidas see vastik töö kiiresti ja lihtsalt tehtud saaks. Vajad ainult kausitäit vett ja sidrunit.