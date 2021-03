Uus trendikas tegevus, millega kodus olles aega veeta

Istutamisest on Toidujuttude uude episoodi kutsutud rääkima Maaeluministeeriumi kaks suurt rohenäppu — Eike Lepmets ja Iiris Saluri. Eike kasvatab puu- ja köögivilju ka müügiks ning Iirs on terve elu endale ning perele vajalikku kasvatanud. „Mul on selline põhimõte, et suvel söön seda mis aiast saada on ja talvel seda, mida keldrist leian,” ütleb ta. Iiris on lausa nii suus rohenäpp, et vastu kevadet tabab teda tihti ka üks ja sama õudusunenägu. „Näen, et ärkan suve teises pooles ning olen unustanud seemned mulda panna ning mul kasvab ainult rohumaa.”