TOP: eestimaalaste lemmikviljad nüüd ja siis

Harri ja Aliise Moora sulest ilmunud teos „Eesti talurahva vanem toit I” sisaldab endas põnevaid fakte, kuidas leidsid oma tee rahva südamesse ka tänapäeval suuresti armastatud kartul, kapsas ja kaalikas. On kindlaks tehtud, et kartul ja kaalikas arendati välja just sellisest muistsest viljast nagu naeris. Kapsast aga leidus inimeste aedades juba ilmselt tunduvalt varem, kui ajaloos märgitud. Elumajade kõrval asetsesid peredel suured kapsaaiad, kus alates 17. sajandist hakati aegamööda kasvatama ka kodust pastinaaki, porgandit ja kurki.

Üks olulisemaid juurvilju läbi mitme sajandi oli kaalikas, mis asetses iga pere toidulaual tähtsal kohal ja seda kuni 20. sajandi keskpaigani. Tõsi, teda kasvatatakse ja tarbitakse ka tänapäeval, kuid mitte endisel hulgal. Kaalika on tänapäeval suuresti asendanud just kartul, mida erinevalt varasemast pea igal taluõuel ja koduaias kasvamas võib näha.

Ajalooarhiividest selgub, et üllatuslikult olid juba mitmeid sajandeid tagasi eestlaste seas ühed populaarsemad viljad läätsed, herned ja oad. Esimest kahte kasvatati suurtel põllumaadel, ube aga kodu juures aias. Inimeste toiduharjumuste ja -eelistuste põhjal selgub, et just need kolm on tegemas suurt tagasitulekut, seda just taimetoiduhuviliste seas, sest sisaldavad endas suurel hulgal eluks vajalikke toitaineid.