KAS OLED OMA HÄÄLE ANDNUD? 2021. aasta lemmikvili selgub juba aprillikuus!

Külmutatud viljad – miks just need ja mida neist teha?

Suurt rõhku on pandud just külmutatud viljade olulisusele ja kasulikkusele. Kuna talvisel ja varakevadisel ajal ei ole Eesti tingimustes võimalik tarbida värskeid ja kodumaiseid vilju, on külmutatud viljad praegusel perioodil meie rahva jaoks suureks energiaallikaks. Kampaaniasse on kaasatud mitmed oma ala spetsialistid, näiteks toitumisterapeut Külli Holsting ja tunnustatud rühmatreener Mihkel Vabrit, kes viljade vajalikkuse ning kasutegurid üksipulgi lahti seletavad. Neile lisaks pakub põnevaid maitseelamusi tuntud toidublogija Mari-Liis Ilover.